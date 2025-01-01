Rafa ismi verilen saksağan tarihi çarşının maskotu oldu

Süleymapaşa'daki tarihi çarşının esnafı, 10 gün önce dükkanlarının önüne gelmeye başlayan saksağanı beslemeye başladı. Bir süre sonra iş yerlerinin içine giren saksağan, esnafın elinden beslenmeye alıştı.

Esnafın omzuna da çıkan saksağana Rafa ismi verildi.

Çarşıda bıçakçılık yapan Murat Bıçakçı, dükkanına gelen saksağan ile dostluk kurduklarını söyledi.

Saksağanın korkusuzca dükkanına girdiğini belirten Bıçakçı, "İçeriye girdi, karnını doyurup suyunu verdik. Bir haftadır beraberiz onunla, aramızda bir yakınlık oluştu. Sürekli gidip geliyor, dışarıda geziyor. Daha sonra karnı acıktığında geliyor" dedi. Bıçakçı, insanlara yakınlığı nedeniyle görenlerin saksağana hayran kaldığını dile getirdi. KAPI KAPALIYSA CAMI TIKLATIYOR

Saksağanın geldiğini cama vurmasından anladığını ifade eden Bıçakçı, "Havalar soğuk ve dükkanın kapısı kapalıysa geldiği zaman kendisini belli ediyor. Camı tıklatıyor. Kapıyı açıyoruz ve içeriye giriyor. Görenlerin tepkisi çok güzel. Bir saksağanın insana alışmasını herkes hayretle karşılıyor. Zor olacak bir şey ama bir dostluğumuz onunla oluştu" diye konuştu.

Zaman zaman saksağanla birlikte gezdiklerini aktaran Bıçakçı, şunları kaydetti: "Omzumda gezmeye başladı. Bıçakçılık yapıyoruz. Bıçak bilerken omzuma geliyor. Bu dostluğumuzu 10 güne kadar daha da ilerleteceğiz herhalde. Çocuklar muhabbet kuşlarına alışmış, ilk gördüklerinde biraz çekiniyorlar ama ondan sonra hemen alışmaya başlıyorlar." "BİZE YENİ YIL SÜRPRİZİ GİBİ GELDİ"