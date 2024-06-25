Rafa Silva'dan ilk açıklama: Burayı seçmem kolay oldu!

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, Portekiz'den özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.

Uçaktan inmesinin ardından kendisini bekleyen taraftarlarla buluşan yıldız futbolcu, Beşiktaş'taki ilk açıklamalarını da yaptı.

Mutlu olduğunu söyleyen Rafa Silva, "Çok mutluyum burada olduğum için. Beşiktaş'ı seçmek çok kolay bir karar oldu. Hep beraber kupa ve zaferler kazanmak için çalışacağız." dedi.

Beşiktaş'ı bildiğini söyleyen Rafa Silva, "Taraftara verebileceğim söz zaferler ve kupalar kazanmak için olabildiğince çok çalışacağım. Bunun sözünü verebilirim. Burayı seçmem kolay oldu. Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Taraftarın atmosferini, nasıl bir atmosfer yarattıklarını çok iyi biliyorum. O yüzden çok. heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.