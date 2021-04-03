Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan Ragnarok'un birinci sezonu Türkiye'de büyük ilgi uyandırmıştı. Thor efsanesinin konu edinildiği dizinin ilk sezonu 31 Ocak 2020 tarihinde yayına girmişti. Peki Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak?

RAGNAROK 2.SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ragnarok dizisinin 2.sezonu hakkında Netflix henüz bir açıklama yapmadı. Ancak kulislerde gündeme gelen iddialara göre dizinin pandemi sürecinden etkilendiği, dolayısıyla sekteye uğrayan çekimlerin dizinin yayın tarihinde ötelemeye neden olabileceği öne sürüldü.

RAGNAROK KONUSU NEDİR?

Senaryo, iklimsel felaketlerin Dünya'yı kasıp kavurduğu bir dönemde geçiyor. Konu Edda isimli bir Norveç kasabasına odaklanıyor. Bu felaketler yaşanırken kasabada yaşayan bir grup genç doğaüstü güçlere sahip olduklarının farkına varıyor.