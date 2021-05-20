Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan Ragnarok'un birinci sezonu Türkiye'de büyük ilgi uyandırmıştı. Thor efsanesinin konu edinildiği dizinin ilk sezonu 31 Ocak 2020 tarihinde yayına girmişti. Peki Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak?

RAGNAROK 2.SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ragnarok dizisinin 2.sezonu hakkında Netflix resmi açıklamasını yaptı. İşte merakla beklenen dizinin 2. sezon tarihi...

— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 19, 2021

RAGNAROK KONUSU



Dizi, küçük bir kasabaya taşınan Edda adında ki çocuğun başına gelenleri anlatıyor. Bu kasabada ılık geçen kışlar, aşırı şiddetli yağmurlar çok normal. Kasabanın nüfusu ise iklim değişikliklerinden çok mağdurlar ve bir kıyamet sinyali olarak görüyorlar. Bu hadiseleri Ragnarok olarak betimliyorlar.

Mitoloji ile az çok alakası olan ya da Thor filmini izleyenler bilir ki Ragnarok insanlığın yaşayacağı son savaştır. Bir nevi kıyamettir. Bunun en büyük sebebi olarak ise dizi iklim değişikliğini gösteriyor. Çünkü artık yaşanacak bir atmosfer kalmayacak. Temel ihtiyaçlarımızı sağlayacağımız kaynaklar hazine değerinde olacak. Bu dizide bunun ile mücadele konu ediliyor.

RAGNAROK OYUNCULARI

Fantastik maceranın eşlik ettiği dizinin oyuncu kadrosunda bulunan bazı isimler ve canlandırdıkları karakterler:

David Stakston – Magne Seier

Theresa Frostad Eggesbø – Saxa

Synnøve Macody Lund – Ran

Herman Tømmeraas – Fjor

Jonas Strand Gravli – Laurits Seier

Emma Bones – Gry

Gísli Örn Garðarsson – Vidar

Henriette Steenstrup – Turid Seier

Eli Anne Linnestad – Wenche

Odd-Magnus Williamson – Erik