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Rahatsızlanan hamile kadını uzman doktora sevk etmeyen acil doktoru görevi ihmalden yargılanacak

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, rahatsızlanan hamile kadını radyoloji raporuna rağmen uzman hekime sevk etmeyerek evine gönderen acil servis doktorunun görevi ihmal suçunu işlediğine hükmetti.

Rahatsızlanan hamile kadını uzman doktora sevk etmeyen acil doktoru görevi ihmalden yargılanacak
AA

Adana'da 33 haftalık hamile bir kadın, sancı ve kanama şikayetiyle bir hastanenin acil servisine başvurdu.

Acil servisteki nöbetçi doktorun talebi üzerine radyoloji uzmanı tarafından kadına ultrason çekimi yapıldı. Radyoloji raporunda, anne karnındaki bebeğin beslenmesinde ve oksijen oranında sıkıntı olduğu belirlendi.

Acil servis doktoru, rapora rağmen kadını uzman doktora sevk etmedi ve kendi doktoruna görünmesi gerektiğini söyleyerek evine gönderdi.

Evine döndükten sonra rahatsızlığı artan kadın, 5 gün sonra kendisini takip eden doktora gitti. Burada, anne karnındaki bebeğin öldüğü belirlendi ve bebek ameliyatla alındı.

Yaşananların ardından bebeğini kaybeden kadın, acil servisteki nöbetçi doktor hakkında şikayetçi oldu.

Açılan davada Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık doktorun beraatine hükmetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin kararında, sanığın, radyoloji uzmanının uyarı içeren raporuna rağmen hastayı derhal ilgili uzman hekime sevk etmek yerine evine gönderdiği belirtildi.

Sanık doktorun görevinin gereklerine aykırı hareket ederek hamile kadının sağlığını tehlikeye düşürdüğü ifade edilen kararda, "görevi ihmal" suçundan mahkumiyete hükmedilmesi gerekirken hatalı değerlendirmeyle beraat kararı verilmesinin bozmayı gerektirdiği kaydedildi.

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