Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık "Rahim ağzı kanseri, 30-44 yaş grubunda artış gösterdi"

        "Rahim ağzı kanseri, 30-44 yaş grubunda artış gösterdi"

        Opr. Dr. Mine Dağgez, "Rahim ağzı kanseri, dünyada kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanser. Bu hastalık daha çok genç kadınlarda, üreme çağındaki kadınlarda görülebilen bir hastalık. Son yıllarda da özellikle 30-44 yaş grubunda artış görülen bir hastalık" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 11:11 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Dağgez, kadınlarda görülen rahim ağzı kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti. Rahim ağzı kanserinin taraması yapılabilen ve aşısı olan bir hastalık olduğunu dile getiren Opr. Dr. Dağgez, 30-50 yaş arasındaki kadınlarda çok sık görüldüğünü kaydetti. Dağgez, kadınların tarama yaptırmalarının önemli olduğunu belirtti.

        2

        Opr. Dr. Dağgez, "Rahim ağzı kanseri, dünyada kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanser. Bunun yanında kadınlarda tüm kanserler içinde de en sık görülen dördüncü kanser. Bu hastalık daha çok genç kadınlarda, üreme çağındaki kadınlarda görülebilen bir hastalık. Son yıllarda da özellikle 30-44 yaş grubunda artış görülen bir hastalık. Bu hastalığın bilinen en sık nedeni, HPV virüsü. HPV virüsüne karşı da dünyada aşı geliştirilmiş durumda. Bu hastalık, taraması da yapılabilen bir hastalık" dedi.

        3

        "RAHİM KAYBIYLA SONUÇLANABİLİYOR"

        Türkiye'de de 2014 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından ulusal tarama programı başlatıldığını anlatan Opr. Dr. Dağgez, "Tüm kadınlar, 30 yaşından sonra, 30-65 yaş arası bu programa ücretsiz olarak aile hekimlerine başvurarak dahil olabiliyor. Bunlara dahil olunduğu takdirde, kanser ilerlemeden yakalanma olasılığı çok yüksek olan bir hastalık.

        4

        Hiçbir şekilde bu tarama programlarına, HPV aşısına ve de düzenli kontrollerine gitmeyen kadınlarda çok fazla bulgu vermeden ileri evrede saptanabilen bir hastalık. İleri evrede hastanın rahmini kaybetmesiyle sonuçlanabilen, çok kısıtlı bir grupta rahmi koruyabildiğimiz bir hastalık, bu nedenle önemli" diye konuştu.

        5

        "DÜNYADA GELİŞTİRİLMİŞ BİR AŞI VAR"

        Opr.Dr. Dağgez, hastalığın aşısının olduğunu ve ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, "HPV virüsüne karşı dünyada geliştirilmiş bir aşı var. Bazı ülkelerde ulusal aşılama programlarına alınmış durumda. 9-14 yaş arası özellikle kız ve erkek çocukları bu virüse karşı aşılanabiliyor. Bu şekilde olduğunda daha etkin, daha koruyucu bir aşı. Dolayısıyla özellikle 9-14 yaş grubunda kız ve erkek çocuklarının aşılanmasını öneriyoruz. Bu grupta yakalanmadıysa da sonraki yaşlarda hatta HPV pozitifliği dahi olsa HPV aşısı olmalarını öneriyoruz. Bununla birlikte tarama programına dahil olmalarını, bunu ihmal etmemelerini öneriyoruz" dedi.

        6

        "TARAMASI ÇOK ÖNEMLİ BİR HASTALIK"

        Rahim ağzı kanserinden can kayıplarının da yaşanabileceği uyarısında bulunan Dağgez, "Global kanser verilerine göre, 2020'de Türkiye'de toplam 1250'ye yakın kadın bu hastalık nedeniyle hayatını kaybetmiş. Tüm dünyada da bu sayı, 350 bine yakın düzeyde. Tabii ki ölüme sebep olabilen bir hastalık.

        7

        İleri evrede saptanırsa 5 yıllık sağ kalımı çok yüksek olmayan, erken evrede sağ kalımı daha iyi olan bir hastalık. Dolayısıyla erken saptanması hatta kanser ilerlemeden saptanması çok önemli olan bir hastalık. Bu nedenle taraması çok önemli olan bir hastalık" diye konuştu.

        #rahim ağzı kanseri
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        "Sorgulamak lazım"
        "Sorgulamak lazım"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Goller öncesi faul var mı?
        Goller öncesi faul var mı?
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Florida Valisi DeSantis başkanlık seçim yarışından çekildi
        Florida Valisi DeSantis başkanlık seçim yarışından çekildi
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"