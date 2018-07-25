Rahip Brunson kararına doların ilk tepkisi

İzmir'de PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve casusluk suçlamasıyla Ekim 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson'un cezasının ev hapsine çevrilmesi piyasalarda olumlu bir hava yarattı.

Dolar kuru 4.86 seviyelerinden 4.83 liraya inerken, euro da 5.65 TL oldu. BIST 100 ise yüzde 3'e yakın primli hareket ediyor.

Rahip Brunson konusu bir süredir ABD ile ilişkilerde sıkıntı yaratan bir konuydu. Brunson'un cezasının ev hapsine çevrilmesinin, ABD ile ilişkilerde iyileşme sağlanabileceğine yönelik oluşturduğu beklentinin ilk anda piyasalar tarafından da satın alındığı görülüyor.

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