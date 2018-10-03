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Rahip Brunson'ın avukatı Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak

Rahip Brunson'un ev hapsinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılacak. Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, dosya üzerindeki çalışmalarını tamamladıklarını ve Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini ifade etti

03.10.2018 - 07:37 | Güncelleme: DHA

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson için yeni itiraz süreci başlıyor. Avukatı İsmail Cem Haylavurt, Brunson için Anayasa Mahkemesi'ne bugün başvuracaklarını açıkladı.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada tutukluluğu, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek geçen 25 Temmuz'da ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'la ilgili yeni itiraz süreci başlayacak. Brunson'un ev hapsinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılacak. Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, dosya üzerindeki çalışmalarını tamamladıklarını ve Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini ifade etti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına, 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, 'Brunson'un din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı' ifade edildi. Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde 'eski Ege Bölgesi imamı' ile firari Bekir Baz, yardımcısı Murat Safa ve hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi.

BAŞARISIZ DARBE TEŞEBBÜSÜNDEN ÜZÜNTÜ DUYMUŞ

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki, "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız" mesajı da dosyaya eklendi. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde 'Ege Bölge imamı' firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edildi.

TUTUKLULUĞU EV HAPSİNE ÇEVRİLDİ

Mahkeme heyeti, 25 Temmuz 2018 tarihinde dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Ev hapsinin kaldırılması için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan başvuru reddedildi, üst mahkeme olarak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosya için ikinci kez ret kararı çıktı.

 

 

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