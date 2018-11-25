Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 15 yıldır belden aşağısı felçli yaşayan Rahmi Demiral (79), oğlu Hasan Demiral'ın (39) tüm ihtiyaçlarını kendisini sırtında taşıyarak giderdiğini ve dışarı çıkarıp gezdirdiğini söyledi. Tekerlekli sandalyesi olmasına karşın yol olmadığı için kullanamadığını belirten Demiral, "Tek isteğim yol" dedi.

15 YILDIR FELÇLİ

DHA'nın haberine göre; Gazipaşa'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Çile Mahallesi'nde oturan Rahmi Demiral, yaklaşık 15 yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felç oldu. 7'si kız, 8 çocuk sahibi Demiral, oğlu Hasan Demiral ve geliniyle birlikte yaşamını sürdürüyor. Yatağa bağımlı olan Rahmi Demiral'a engelli maaşı, kendisine bakan oğlu ve gelinine de bakım maaşı veriliyor.

Belden aşağısı felç olan Rahmi Demiral'ın tüm ihtiyaçlarını oğlu karşılıyor. Babasının evin içindeki ihtiyaçlarını sırtında taşıyarak gideren Hasan Demiral, yatalak olması nedeniyle sırtında ağrı ve yaralar oluşmaması için de her gün sırtına alarak evin önünde dolaştırıyor. Tekerlekli sandalye olmasına rağmen evin önündeki taşlı topraklı yol nedeniyle kullanamadıklarını söyleyen Rahmi Demiral, yetkililerden yolun düzeltilmesini istedi.

'TEK İSTEĞİM YOL'

Tek isteğinin oğlunun sırtından inip, tekerlekli sandalyesiyle evinin önündeki yolda dolaşabilmek olduğunu belirten Rahmi Demiral, "Tek isteğim yol. Yol yok, olsa kendim tekerlekli sandalyemle gezerim. Her yere, bütün ihtiyaçlarıma oğlum sırtında götürüyor" dedi.

'TEKERLEKLİ SANDALYE ÇAKILDA GİTMİYOR'

Yıllardır babasına vefa örneği gösteren Hasan Demiral da "15 yıldır yatalak. Hep sırtımda gezdiriyorum. Sürekli yattığı için vücudunda yaralar oluşuyor. Yara oluşmaması için sırtımda günde 500 metre gezdiriyorum. Yolumuz da beton olsa tekerlekli sandalyeye bindirip gezdireceğim. Tekerlekli sandalye çakılda gitmiyor. Babama bakmaktan memnunun, ömür boyu da bakarım, ama yolumuzun beton olmasını istiyorum. Yetkililerden yardım etmelerini istiyorum" diye konuştu.

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