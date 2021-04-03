Haliç'in emektarı sandallar

Tarihi Haliç semti Ayvansaray, 1980'lerin ortalarına kadar sokak aralarında bile kayık yapım atölyeleriyle doluydu. İstanbul'un yerel kayık ihtiyacı büyük ölçüde Ayvansaray'da inşa edilen kayıklarla giderilirdi. Müzede yer alan sandal yapımevi hem bu zanaata dair bilgi veriyor hem de artık kaybolmaya yüz tutmuş bir zanaatı hatırlatarak Ayvansaray ve Haliç'in İstanbul'un denizcilik tarihindeki yerine işaret ediyor.