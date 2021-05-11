"GÖREVLİLER GELMİYOR"

Oyuncu, hastane yatağından çekilen son videosunda gördüğü tıbbi bakımı eleştirmişti.

Rahul Vohra, oksijen maskesi ile çektiği videoda, "Görevliyi çağırmaya çalışıyorsun ama gelmiyorlar. Bir saat veya daha fazla sürede gelirler ve yokluklarını bir şekilde yönetmeniz gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

35 yaşındaki Vohra'nın açıklamaları sonrası ülkedeki sağlık sisteminin durumu bir kez daha tartışmaya açıldı.