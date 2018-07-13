Raith Rovers - Cowdenbeath maçı istatistikleri

İskoçya Lig Kupası Grup C heyecanı devam ediyor. Raith Rovers, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Cowdenbeath takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Raith Rovers, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Cowdenbeath, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 163 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Raith Rovers kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Cowdenbeath sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Raith Rovers önceki hafta Cowdenbeath mücadelesinde 2-0 kazandı.

Cowdenbeath ise Raith Rovers maçında 2-0 yenildi.