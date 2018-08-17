Raith Rovers - East Fife düellosu

İskoçya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Raith Rovers, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü East Fife takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Raith Rovers son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. East Fife, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 346. İddaa'da Raith Rovers kazanır 1.50, berabere biter 3.30, East Fife kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.
Raith Rovers önceki hafta Alloa Athletic mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.
East Fife ise Stranraer maçında 2-3 yenildi.
Raith Rovers, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.
East Fife ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. East Fife, 0 gol atarken 1 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ