Raith Rovers - Forfar Athletic düellosu

İskoçya 1.Lig maçında Raith Rovers ile Forfar Athletic, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 8 puanlı Raith Rovers 2. sırada bulunuyor, Forfar Athletic 7 puana sahip ve 3. sırada. Raith Rovers son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Forfar Athletic son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 433 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Raith Rovers kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.75, Forfar Athletic sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Raith Rovers önceki hafta Alloa Athletic mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Forfar Athletic, Airdrie Utd. karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Raith Rovers, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Forfar Athletic ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Forfar Athletic, 2 gol atarken 0 gol yedi.

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