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        Haberler Futbol Dünya Futbolu Rakibinin bacağını kıran Marcelo gözyaşlarını tutamadı - Futbol Haberleri

        Rakibinin bacağını kıran Marcelo gözyaşlarını tutamadı

        Fluminense Kulübünün Brezilyalı futbolcusu Marcelo, girdiği ikili mücadelede Argentinos Juniors'ta forma giyen Luciano Sanchez'in bacağının kırılması sonrası sahayı ağlayarak terk etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:37
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        Rakibinin bacağını kırdı, ağladı!
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        Arjantin temsilcisi Argentinos Juniors takımının, Brezilya ekibi Fluminense'yi ağırladığı Libertadores Kupası son 16 turu ilk maçında, korkunç bir sakatlık yaşandı.

        Futbolseverlerin uzun yıllar oynadığı Real Madrid'den tanıdığı Marcelo, 56. dakikada Sanchez ile beraber topa hamle yaptı. Marcelo'nun, ayağının tabanıyla bastığı Sanchez'in bacağı kırıldı.

        Pozisyonun ardından kırmızı kart gören 35 yaşındaki sol bek, gözyaşlarına hakim olamadı.

        Karşılaşma, Argentinos Juniors'tan Avalos'un 14 ve Fluminense'den Xavier'in 87. dakikada attığı gollerle 1-1 sona erdi.

        Marcelo, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sahada çok zor bir an yaşadım. İstemeden bir oyuncu arkadaşımın sakatlanmasına sebep oldum. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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