Rakow Czestochowa - Jastrzebie Zdroj rakamlar

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Rakow Czestochowa, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Jastrzebie Zdroj takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. Rakow Czestochowa, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Jastrzebie Zdroj, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 376 kodlu maçı oynayanlar; Rakow Czestochowa galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Jastrzebie Zdroj galibiyet oranı 3.50.

Rakow Czestochowa son haftadaki Jastrzebie Zdroj müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Jastrzebie Zdroj, Rakow Czestochowa karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Rakow Czestochowa, 3 gol attı ve 0 gol yedi.

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