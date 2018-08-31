Rakow Czestochowa - Olsztyn maç önü

Rakow Czestochowa ve Olsztyn, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi Rakow Czestochowa 16 puanla 1. sırada, Olsztyn 7 puanla 14. sırada bulunuyor. Rakow Czestochowa son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Olsztyn, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 352. İddaa'da Rakow Czestochowa kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Olsztyn kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Rakow Czestochowa son hafta oynanan Pogon Siedlce maçında 1-1 berabere kaldı.

Olsztyn, Chrobry Glogow karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Rakow Czestochowa, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Rakow Czestochowa, kendi sahasında 8 gol attı, 2 gol yedi.

Olsztyn, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Olsztyn 6 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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