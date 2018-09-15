Rakow Czestochowa - Stal Mielec maçı öncesi rakamlar

Polonya 1.Lig maçında Rakow Czestochowa ile Stal Mielec, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:30. Rakow Czestochowa 20 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Stal Mielec 10 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Rakow Czestochowa, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Stal Mielec, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 575. İddaa'da Rakow Czestochowa kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Stal Mielec kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Rakow Czestochowa son haftadaki Miedz Legnica müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Stal Mielec, Podbeskidzie Bielsko Biala karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Rakow Czestochowa, 10 gol attı ve 2 gol yedi.

Stal Mielec, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Stal Mielec 6 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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