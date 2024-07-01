Ralf Rangnick: Hazırlık aşaması bizim için çok önemli bir süreç değildi

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda yarın TSİ 22.00'de Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde statta düzenlenen basın toplantısında konuşan Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Türkiye'yi hazırlık maçında 6-1 yendikleri maç için, "Hazırlık aşaması bizim için çok önemli bir süreç değildi, o maçın yarınki maç üzerinde bir etkisi olmayacaktır. Türk takımının çok güçlü olduğunu biliyoruz ama bu maç için iyi çözümler bulmaya çalışıyoruz. Hazırlık maçını kazandık diye yarına dair bir çıkarım yapmak mümkün değil. Yarınki maç tamamen başka bir görüntü arz edebilir. Yarın bir avantaj sahibi olduğumuzu düşünmüyoruz. Yapmamız gereken hazırlanmak, Türkiye’nin bizden beklediği oyunla ilgili hazırlık yapmalıyız. Kendi futbolumuzu oynayacağız. Avrupa Şampiyonası’nda gördüğümüz bir durum var; birçok takım, bireysel oyunculara dayalı, birebire dayalı oyun oynuyor. Bazıları da topa odaklı ve maçın ilk evrelerinde atak yapmaya dayalı oyun oynuyorlar. Yarın neticeyi sahada göreceğiz. Maçın hazırlık aşamasını geride bıraktık, şu an olay maçı kazanmak. Buna odaklanmamız gerek. İyi performans sergileyelim ki bir sonraki tura kalalım" diye konuştu.

Türkiye'nin Çekya maçında çok fazla kart gösterilmesinin sorulması üzerine Rangnick, "Açıkçası çok da bilemiyorum, tabii ki maçı izledik. Çekya bence iyi iş çıkardı, uzun süre maçı iyi götürdüler. Fiziksel olarak çekişmeli bir maç oldu. Maçın başında gelen sarı kartlar ve kırmızı kart işin gidişatını değiştirdi. Dönüm noktası oldu. Kart olmasa farklı mı olurdu bilemeyiz ama Türkiye takım olarak duygusal bir takım, duyguların yoğun yaşandığı bir takım. Oyuncularımızın enerjisinin sahaya yansıması gerekecek. Yüreğimizi sahaya koymamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

"VARIMIZI YOĞUMUZU YARIN SAHAYA DÖKECEĞİZ"

Gruptan birinci sırada çıktıklarını ancak yarına odaklanmaları gerektiğinin vurgulayan Ralf Rangnick, "Yarın yeni bir gün ve yeni bir maç. Yarın sahaya odaklanmamız gerekecek, hataların bu tür maçlarda telafisinin olmadığını unutmamamız gerek. Bu düşünce yapısıyla futbol oynadığımızda bir sonraki aşamaya kalabiliriz. Varımızı yoğumuzu yarın sahaya dökeceğiz. Son birkaç maçta yaptıklarımızı yapmamız gerek. Turnuvanın başında söylediğim bir şey vardı, şampiyon olmak ya da finale kalma imkansız değil. İspanya’yı dün gördük, harika bireysel oyuncuları olduğu gibi, üst düzey teknik bir seviyede erken aşamada presle iyi top çevirerek pozisyon yakalıyorlar. İşin bu boyutunda son derece gerçekçiyiz, tek bir yol var, turnuvada olabildiğince ilerlemek, bunu da bir sonraki maçınıza odaklanarak yapabilirsiniz. Her maçımızı son maçımız gibi düşünüyoruz. Bugüne kadar bize faydalı oldu ve bugün bizi Leipzig’e getirdi" şeklinde konuştu.

"TAKIMIMLA BERABER BU ŞAMPİYONADA ÖZEL DUYGULAR YAŞIYORUZ"

Türkiye karşısında Avrupa basınında favori gösterilmelerinin hatırlatılması üzerine ise Rangnick, "Avusturya son 35 yılda hazırlık maçı olmayan maçlarda Türkiye’yi yenemedi. Dolayısıyla gazetelerin yazabileceği çok şey var. Okuması heyecanlı olabilir ama maçın sonucunu etkilemez. Her şey yarın belli olacak. Yarınki maç için farklı bir durum yok. Takımımla beraber bu şampiyonada özel duygular yaşıyoruz. Berlin’deki coşku saha kenarında devam etsek 2-3 saat de sürebilirdi. Taraftarın takımla bir araya gelip 'Ben Avusturyalıyım' şarkısını söylediğini gördüğünüzde tüyleriniz diken diken oluyor" açıklamasında bulundu.