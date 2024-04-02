Ralliye Fatma Turgut damgası

Marmaris Ege rallisinin çevreye duyarlılık projesi kapsamında, Türkiye Ralli Şampiyonası tarihinde ilk kez öncü araç olarak bir elektrikli otomobil kullanıldı.

Pilot koltuğunda ise ünlü şarkıcı Fatma Turgut oturdu. Turgut, öncü araçla tüm etapları geçti. Sosyal medya hesaplarından bu anları paylaşan Fatma Turgut; "Yıllardır gönül verdiğim sporda, öncü araç olarak elektrikli bir otomobil ile yer aldım. Herkes lastik değiştirirken ben araba değiştirdim. Bence çok havalı" notunu düştü.