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        Haberler Magazin Ralliye Fatma Turgut damgası

        Ralliye Fatma Turgut damgası

        Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, direksiyon başında da hünerlerini gösterdi. Otomobil sporlarına tutkusuyla bilinen Turgut 33. Ege Rallisi'nde öncü araçla tüm etapları geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 10:42 Güncelleme: 02.04.2024 - 10:42
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        Marmaris Ege rallisinin çevreye duyarlılık projesi kapsamında, Türkiye Ralli Şampiyonası tarihinde ilk kez öncü araç olarak bir elektrikli otomobil kullanıldı.

        Pilot koltuğunda ise ünlü şarkıcı Fatma Turgut oturdu. Turgut, öncü araçla tüm etapları geçti. Sosyal medya hesaplarından bu anları paylaşan Fatma Turgut; "Yıllardır gönül verdiğim sporda, öncü araç olarak elektrikli bir otomobil ile yer aldım. Herkes lastik değiştirirken ben araba değiştirdim. Bence çok havalı" notunu düştü.

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