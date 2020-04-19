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Ramallah Belediyesi, Paskalya Bayramı dolayısıyla Kovid-19 merkezlerinde hediye dağıttı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah Belediyesi, Paskalya Bayramı münasebetiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) merkezlerindeki hastalar ile çalışanlara hediyeler dağıttı.

Ramallah Belediyesi, Paskalya Bayramı dolayısıyla Kovid-19 merkezlerinde hediye dağıttı
AA

Belediyeden bir grup, Ramallah'ta Kovid-19 tedavisi görenlerin ve karantina altında tutulanların yer aldığı 4 sağlık merkezini ziyaret etti.

Ramallah Belediyesi Basın Müdürü Meram Tutah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye personelinin, Ramallah ve El-Bire'de yer alan Kovid-19 karantina ve tedavi merkezlerindeki hastalar, sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerinin Paskalya Bayramı'nı kutlamak istediğini belirtti.

Tutah, etkinliğin, sağlık merkezlerindeki hastaların veya çalışanlarının hangi dine mensup oldukları gözetilmeksizin gerçekleştirildiğini söyledi.

Ortodoks Hristiyanlar, bayramı geçen hafta kutlayan Katoliklerden farklı olarak Paskalya'yı bu hafta sonu kutluyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 105'i işgal altındaki Doğu Kudüs'te olmak üzere, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 418 Filistinliye Kovid-19 teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle biri Doğu Kudüs'te olmak üzere 3 Filistinli de hayatını kaybetti.

 

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