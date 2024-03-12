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        Haberler Gündem Ramazan ayı ayet ve hadisleri: Ramazan ayı sureleri, hadis ve ayetleri neler?

        Ramazan ile ilgili ayet ve hadisler

        Ramazan ayının gelmesiyle merak edilen konulardan biri de şüphesiz Ramazan ile ilgili hadisler oluyor. Sizler için Ramazan ile ilgili hadisleri ve ayetleri haberimizde bir araya getirdik. Peki, Ramazan ayı hadisleri, sureleri ve ayetleri nelerdir? İşte Ramazan ayetleri ve hadisleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 21:10 Güncelleme: 12.03.2024 - 21:10
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        Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyenler tarafından Ramazan ayı ile ilgili hadisler ve ayetler araştırılıyor. Oruç ve Ramazan ibadetleri hakkında hadis ve ayetleri haberimizde paylaştık. İşte günümüze kadar ulaşan Ramazan ile ilgili hadisler...

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        RAMAZAN İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

        İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, Kabe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.

        Tirmizi

        3

        Hz. Peygamber (s.a.v), Ramazan'ın bir gecesinde namaz kıldırdı. Abu Zer (r.a): "Ey Allah'ın Resulü, gecenin kalan yarısında da bize namaz kıldırsaydınız." deyince, Hz. Peygamber (s.a.v) cevaben: "İmam namazı bitirinceye kadar onunla namaz kılmak, bütün geceyi ihya etmeye eş değerdir." buyurmuştur.

        Tirmizi

        4

        Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: (Ashâb`ım!) Siz leyle-i Kadr`i ramazan`ın aşr-ı ahîrinde arayınız! Leyle-i Kadir, ya ramazan`dan dokuz (gece) kala, yâhud yedi (gece) kala, yâhud da beş (gece) kaladır.

        Abdullah İbni Abbâs

        5

        Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu; "Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir."

        Müslim

        6

        İbnu Abbâs (r.a) anlatıyor: Resülullah (s.a.v) Hz. Muâz (r.a)’ı Yemen’e gönderdi. (Giderken) ona dedi ki: "Sen EhI-i Kitap bir kavme gidiyorsun. Onları davet edeceğin llk şey Allah’a ibâdet olsun. Allah’ı tanıdılar mı, kendilerine Allah’ın zekatı farz kılmış olduğunu, zenginlerinden alınıp fakirlerine dağıtılacağını onlara haber ver. Onlar buna da ittaat ederlerse kendilerinden zekatı al. Zekat alırken halkın (nazarlarında) kıymetli olan mallarından sakın. Mazlumun bedduasını almaktan kork. Zira Allah’la bu beddua arasında perde mevcut değildir."

        Buhârî

        7

        "Bir hadis-i şerifte, şu zenginlerin de zekât alabileceği bildirilmiştir: “Allah yolunda cihad eden, borçlu ve borcunu ödeyemeyen zengin, kendi memleketinde zengin olduğu halde, bulunduğu yerde parasız kalan ve çok alacağı varsa da, alamayıp muhtaç kalan Müslümanlar."

        Ebu Davud

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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