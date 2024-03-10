Ramazan ayı ile ilgili hadisler ve ayetler nelerdir?
Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyenler tarafından Ramazan ayı ile ilgili hadisler ve ayetler araştırılıyor. Oruç ve Ramazan ibadetleri hakkında hadis ve ayetleri haberimizde paylaştık. İşte günümüze kadar ulaşan Ramazan ile ilgili hadisler...
Ramazan ayının gelmesine kısa bir süre kala merak edilen konulardan biri de şüphesiz Ramazan ile ilgili hadisler oluyor. Sizler için Ramazan ile ilgili hadisleri ve ayetleri haberimizde bir araya getirdik. Peki, Ramazan ayı hadisleri, sureleri ve ayetleri nelerdir? İşte Ramazan ayetleri ve hadisleri...
RAMAZAN İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER
İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, Kabe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.
Tirmizi
Hz. Peygamber (s.a.v), Ramazan'ın bir gecesinde namaz kıldırdı. Abu Zer (r.a): "Ey Allah'ın Resulü, gecenin kalan yarısında da bize namaz kıldırsaydınız." deyince, Hz. Peygamber (s.a.v) cevaben: "İmam namazı bitirinceye kadar onunla namaz kılmak, bütün geceyi ihya etmeye eş değerdir." buyurmuştur.
Tirmizi
Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: (Ashâb`ım!) Siz leyle-i Kadr`i ramazan`ın aşr-ı ahîrinde arayınız! Leyle-i Kadir, ya ramazan`dan dokuz (gece) kala, yâhud yedi (gece) kala, yâhud da beş (gece) kaladır.
Abdullah İbni Abbâs
Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu; "Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir."
Müslim
İbnu Abbâs (r.a) anlatıyor: Resülullah (s.a.v) Hz. Muâz (r.a)’ı Yemen’e gönderdi. (Giderken) ona dedi ki: "Sen EhI-i Kitap bir kavme gidiyorsun. Onları davet edeceğin llk şey Allah’a ibâdet olsun. Allah’ı tanıdılar mı, kendilerine Allah’ın zekatı farz kılmış olduğunu, zenginlerinden alınıp fakirlerine dağıtılacağını onlara haber ver. Onlar buna da ittaat ederlerse kendilerinden zekatı al. Zekat alırken halkın (nazarlarında) kıymetli olan mallarından sakın. Mazlumun bedduasını almaktan kork. Zira Allah’la bu beddua arasında perde mevcut değildir."
Buhârî
Hz. Ali (r.a) anlatıyor: "Hz. Abbas (a.s)’a hayırda acele etmek maksadıyla daha senesi dolmadan, erken vakitte zekâtın verilmesi huşusunda sormuştu. Resülullah (s.a.v) bu hususta ona müsaade etti"
Tirmizi
"Bir hadis-i şerifte, şu zenginlerin de zekât alabileceği bildirilmiştir: “Allah yolunda cihad eden, borçlu ve borcunu ödeyemeyen zengin, kendi memleketinde zengin olduğu halde, bulunduğu yerde parasız kalan ve çok alacağı varsa da, alamayıp muhtaç kalan Müslümanlar."
Ebu Davud
"Kişinin fitnesi ehlinde, malında, çocuğunda, nefsinde ve komşusundadır. Oruç, namaz, sadaka, emr-i bi'l-maruf ve nehy-i ani'l-münker bu fitneye kefaret olur!"
Tirmizi
"Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın çünkü ona Allah yedirip içirmiştir."
Müslim
"Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz."
Tirmizi