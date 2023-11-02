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Hicri takvime göre başlayan ve her yıl 29 gün idrak edilen Ramazan ayı ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. 2024 yılına kısa bir süre kala araştırmalarını artıran müslümanlar, hem Ramazan ayının hem de Ramazan Bayramı'nın hangi günlerde idrak edileceğini araştırıyor. İşte, 2024 Ramazan ayı ve bayramı ile ilgili bilgiler...