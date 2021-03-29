İslam dini için en önemli ibadet dönemlerinden biri olan mübarek Ramazan ayı 2021 yılında Nisan ayında başlayacak. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek müslüman alemi, ardından Ramazan Bayramı'nın çoşkusunu yaşayacak. Peki Ramazan Ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte İlk orucun tutulacağı tarih...

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak.

13-15 Mayıs arasında gerçekleştirilecek olan ramazan bayramı Perşembe günü başlayıp Cumartesi günü sona erecek.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak ve dini vecibelerini yerine getirmeye başlayacak.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ