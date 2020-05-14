Ramazan ayında 3 bin 650 aileye gıda yardımı yapıldı - VAN

AA

Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Başkale Belediyesi, yoksul, engelli ve yardıma muhtaç ailelere gıda paketi dağıtımını sürdürüyor.Kaymakamlık ve belediye kendi imkanlarıyla hazırladığı 3 bin ve yardımseverlerce gönderilen 650 yardım kolisini ilçedeki ailelere ulaştırdı.Ekipler, 128 mahalle ve mezrada yardım kolisi verdikleri ihtiyaç sahibi 3 bin 650 ailenin gönlüne dokundu.