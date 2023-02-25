İslam alemi için en kutsal aylardan biri olan Ramazan ayında oruçlar tutulacak ve ibadetler edilecek. Diyanet İşleri tarafından paylaşılan dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi netlik kazandı. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2023 Ramazan başlangıç tarihi...