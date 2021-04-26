2021 Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü yani iki hafta önce başladı. Bugün itibariyle Ramazan'ın ilk iki haftası sona erdi. Pandemi koşulları nedeniyle diğer yıllara göre maalesef sönük geçen Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek ve 12 Mayıs'ta bitecek.

Ramazan Bayramı'na bugün yani 26 Nisan itibariyle 16 gün kaldı.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayının bitişinde kutlanan Ramazan Bayramı ise bu sene 13 Mayıs'ta başlayacak. Mayıs ayının 13, 14, 15'i Ramazan Bayramı olarak kutlanacak. 12 Matıs ise arfie günü olacak.

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının en önemli gecesi olan Kadir Gecesi tarihi de belli oldu. İslamiyet inancına göre İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Cebrail tarafından Hz. Muhammed'e indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi ise bu yıl 8 Mayıs 2021'e denk geliyor.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2020 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ