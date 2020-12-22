Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takviminde Ramazan Ayı'nın ne zaman başlayıp, ne zaman biteceği açıklandı. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan Ayı, oruç tutularak müslüman vatandaşlar tarafından eda edilecek. Peki Peki Ramazan Bayramı 2021 ne zaman başlıyor? İşte 2021 Diyanet dini günler takvimi...

RAMAZAN AYI 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

13-15 Mayıs arasında gerçekleştirilecek olan ramazan bayramı Perşembe günü başlayıp Cumartesi günü sona erecek.

DİYANET İŞLERİ DİNİ GÜNLER TAKVİMİ - 2021