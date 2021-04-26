Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından Ramazan bayramı ile ilgili alınan kararları açıklaması bekleniyor. Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı merak ediliyor. Peki Ramazan bayramı ne zaman? Bayramda kaç gün tatil yapacağız? İşte 2021 Ramazan bayramı tarihleri...
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? BAYRAMDA KAÇ GÜN TATİL?
Arefe günü: 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
Ramazan bayram tatilinin arefe günü başlaması ve 16 Mayıs Pazar günü ile birleşmesi bekleniyor.
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