Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından Ramazan bayramı ile ilgili alınan kararları açıklaması bekleniyor. Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı merak ediliyor. Peki Ramazan bayramı ne zaman? Bayramda kaç gün tatil yapacağız? İşte 2021 Ramazan bayramı tarihleri...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? BAYRAMDA KAÇ GÜN TATİL?

Arefe günü: 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

Ramazan bayram tatilinin arefe günü başlaması ve 16 Mayıs Pazar günü ile birleşmesi bekleniyor.