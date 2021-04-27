Ramazan bayramında kamu personeline güzel bir haber geldi. Her ne kadar tam kapanma nedeniyle Ramazan bayramında tatil yapamıyor olsak da bu yıl koronavirüs nedeniyle evlerimizde tatil yapacağız. İşte Ramazan bayramı tatil günleri...

RAMAZAN BAYRAMINDA KAÇ GÜN TATİL? 9 GÜN TATİL VAR MI?

Kamuda çalışanlar 10 ve 11 Mayıs'ta tam 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.

Ramazan bayramı tatili 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. 12 Mayıs Çarşamba günü ise Arefe. Ayrıca 16 Mayıs Pazar gününün dahil olması ile birlikte bu sene 9 günü tatil yapılacak.