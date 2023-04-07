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Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, bayram tatili kaç gün olacak?

On bir ayın sultanı Ramazan 23 Mart tarihinde başladı. Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşılırken Razaman Bayramı tarihleri gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri dini günleri takvimini yayınlanmasının ardından Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Ramazan Bayramı için plan yapanlar bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. İşte 2023 Ramazan Bayramı tarihleri...

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  • Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitiyor, bayram tatili kaç gün olacak?

    Ramazan Bayramı için bekleyiş başladı. Ramazan ayının bitmesine kısa bir süre kala, Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Üç günden oluşan Ramazan Bayramı'nın bu sene uzatılıp uzatılmayacağı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki, "Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitiyor, bayram tatili kaç gün olacak?" İşte 2023 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı tarihi...
  • Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitiyor, bayram tatili kaç gün olacak?

    RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERDE?

    Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek. 
  • Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitiyor, bayram tatili kaç gün olacak?

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTECEK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimine göre 23 Mart'ta başlayan Ramazan ayı, 20 Nisan Arife Günü yapılacak son iftarla sona erecek. 
  • Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitiyor, bayram tatili kaç gün olacak?

    RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

    Ramazan Bayramı, bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek.

    Buna göre; Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyla birlikte 3 gün tatil olacak

     
  • Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitiyor, bayram tatili kaç gün olacak?

    2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

    Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

     

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

     

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

     

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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