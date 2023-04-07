Ramazan Bayramı için bekleyiş başladı. Ramazan ayının bitmesine kısa bir süre kala, Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Üç günden oluşan Ramazan Bayramı'nın bu sene uzatılıp uzatılmayacağı gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki, "Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi tarihte bitiyor, bayram tatili kaç gün olacak?" İşte 2023 Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı tarihi...