Ramazan Bayramı ne zaman kaç gün tatil olacak? soruları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Bu yıl 29 gün süren Ramazan ayının son günlerine gelmemiz ile birlikte tatil için bayramı bekleyen vatandaşlar da Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak? diye soruyor. Cumhurbaşkanlığı bayram tatili ile ilgili son dakika açıklama yaptı. İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacak. 4-5-6 Haziran günleri bayram olarak idrak edilecek. Arefe ise 3 Haziran.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN RAMAZAN BAYRAMI AÇIKLAMASI

Ramazan Bayramı tatilinin 3 Haziran Pazartesi 13.00'te başlayıp, 6 Haziran Perşembe günü sona ereceği hatırlatılan idari izin yazısında, şu ifadelere yer verildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacağı ancak kullanılmayan idari izinlerin, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabileceği kaydedildi.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayıldıkları bildirildi.