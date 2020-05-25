Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sokaklar sessiz - KIRŞEHİR

AA

Şehrin giriş ve çıkışları, kavşak, cadde ve ara sokaklarda görev alan polis ekipleri, durdurdukları araç ile yayaların izin belgelerini kontrol ediyor. Fırınlara ait araçlar da mahalle aralarında ekmek dağıtıyor.Öte yandan Kırşehir Belediyesi, belirli aralıklarla hoparlörlerden sokağa çıkılmaması ve ekmek fırınlarının mahallerde dağıtım yapacağına dair uyarılarda bulunuyor.