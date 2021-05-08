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Ramazan Bayramı’ndan önce sekiz günlük kısmi kapanma ilan eden ülkede 16 Mayıs’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulayacak.

Ülkede üçüncü bir koronavirüs dalgasıyla mücadele edilirken ülke nisan ayında 140,000'den fazla vaka ve 3, 000 ölüm kaydetti. Ülkede raporlanmayan vakalarla birlikte bu sayıların daha fazla olabileceğinden şüpheleniliyor.

Ülkedeki yetkililer, komşusu Hindistan’da vakaların çok yüksek sayılara ulaşmasının ardından kapanma kararının gerekli olduğunu vurguladı.

Kısmi kapanma kapsamında temel ihtiyaçların giderildiği mağazalar, işletmeler ve pazarlar hariç her yer kapalı olacak.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkenin kritik bir dönemden geçtiğini söyledi. Öte yandan Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar tehlikenin her zamankinden daha yüksek olduğunu Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla belirtti.

— Asad Umar (@Asad_Umar) May 8, 2021

Ülke İngiltere’nin kırmızı listesinde bulunuyor.

BBC WORLD NEWS