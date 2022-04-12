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Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün olacak mı? Ramazan Bayramı tatili ne zaman, uzayacak mı?

İslam dininde her sene Hicri takvime göre senenin 9. ayı Ramazan ayı olarak kutlanıyor. Ramazan ayında 30 gün boyunca oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar 30 günün sonunda Ramazan Bayramı için bir araya geliyor. Ramazan Bayramına sayılı günler kala bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı gündeme geldi.

  • 01
    Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün olacak mı? Ramazan Bayramı tatili ne zaman, uzayacak mı?

    Kamu kurumlarında ya da özel sektörde çalışanlar senelik izinlerinin yanı sıra resmi tatil takvimini de ilgiyle takip ediliyor. BNilindiği gibi Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ülke genelinde resmi tatil kabul edilen özel günler arasında yer alıyorç Ramazan Bayramı'nın son gününün çarşamba gününe denk gelmesi perşembe ve cuma günlerinin resmi tatile katılıp katılmayacağının araştırılmasına neden oldu. İşte Ramazan Bayrmaı tatili hakkında merak edilenler...
  • 02
    Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün olacak mı? Ramazan Bayramı tatili ne zaman, uzayacak mı?

    2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Dini Günler Takvimi doğrultusunda Ramazan Bayramı bu sene Mayıs ayında kutlanacak. Ramazan Bayramı’nın birinci günü 2 Mayıs, üçüncü ve son günü de 4 Mayıs olacak.
    1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefesi 

    2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü 

    3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü

    4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 3. günü 
  • 03
    Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün olacak mı? Ramazan Bayramı tatili ne zaman, uzayacak mı?

    RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

    Ramazan Bayramı tatili her sene 3 gün kutlanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında arefe günü de yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.  Ramazan Bayramı'nın üç günü de resmi tatil olarak geçiyor. 
  • 04
    Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün olacak mı? Ramazan Bayramı tatili ne zaman, uzayacak mı?

    BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

    Her sene 3 gün olarak kabul edilen Ramazan Bayramı'nın hafta sonuyla birleştirilip 9 gün tatil olarak kutlandığı seneler olmuştu.  Bu sene Ramazan Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. 

    2022 RAMAZAN BAYRAMI İMSAK VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • 05
    Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün olacak mı? Ramazan Bayramı tatili ne zaman, uzayacak mı?

    KADİR GECESİ NE ZAMAN?

    Bin Aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi 2022 yılında 27 Nisan tarihinde idrak edilecek. Kadir Gecesi, 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.

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