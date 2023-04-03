11 ayın sultanı olarak addedilen Ramazan ayı devam ederken bayram için de heyecanlı bekleyiş şimdiden başladı. Müslümanların oruç ibadetlerini yerine getirdiği Ramazan ayının ne zaman biteceği ve bayram tatilinin hangi gün başlayacağına dair araştırılan tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar..