Müslümanlar için 11 ayın sultanı olarak addedilen Ramazan ayı tüm hızıyla devam ederken Ramazan Bayramı için de geri sayıma geçilmiş durumda. Oruç ibadetlerini yerine getirmeye devam eden inananlar; Ramazan ayının ne zaman biteceği ve bayram tatilinin hangi gün başlayacağına dair aramalar yapıyor. İşte, konuyla ilgili ayrıntılar..