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        Haberler Yaşam BAYRAM TATİLİ TARİHLERİ 2024: Ramazan Bayramı tatili ne zaman? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak, uzatıldı mı, hafta sonu birleşti mi?- SON DURUM

        Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak, uzatıldı mı? Ramazan Bayramı tatili ne zaman?

        Ramazan Bayramı 10 Nisan'da başlarken bayram tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Akraba, mezarlık gibi ziyaretlerini gerçekleştirmek isterlerken uzaktaki akrabasına gitmek isteyenler başta olmak üzere Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmadığını sorguluyor. Ramazan Bayramı tatilinin uzatıldığını açıklamıştı. Ramazan Bayramı'nın son günü ise 12 Nisan Cuma gününe denk gelecek. Peki Ramazan Bayramı tatili ne zaman? Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü olacak, uzatıldı mı, hafta sonu birleşti mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 13:21 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:06
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        Ramazan Bayramı tatili uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram tatili açıklaması sonrası Ramazan Bayramı 9 güne çıkarıldı. Resmi tatil takvimine göre; bu yıl Ramazan bayramı 10 Nisan 2024 tarihinde idrak edilecek. Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek. İşte, 2024 Ramazan Bayramı tarihi ve bayram tatili takvimi

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        2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında Ramazan Bayramı tarihi belli oldu.

        Ramazan Bayramı arifesi 9 Nisan 2024 Salı

        Ramazan Bayramı 1.Gün 10 Nisan 2024 Çarşamba

        Ramazan Bayramı 2. Gün 11 Nisan 2024 Perşembe

        Ramazan Bayramı 3. Gün 12. Nisan 2024 Perşembe

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        BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ, UZATILDI MI HAFTA SONUYLA BİRLEŞTİ Mİ?

        Ramazan Bayramı tatiline ilişkin de bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik.

        Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor ve 1,5 günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum."

        Buna göre; Bayram tatili kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için 9 gün olacak.

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        2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

        Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

        Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

        Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

        Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

        Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

        Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

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