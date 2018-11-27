Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? sorusu kurban ve oruç ibadetini gerçekleştirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar, Ramazan ayından sonra Ramazan Bayram tatili yapacaklar. Peki,Ramazan Bayramı ve Kurban Bayram tatili ne zaman? 2019 Resmi tatil süreleri
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan bu sene 6 Mayıs Pazartesi günü başlayıp 3 Haziran Pazartesi günü bitecek.
RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
|04 Haziran 2019 Salı
|Ramazan Bayramı Arefesi
|05 Haziran 2019 Çarşamba
|Ramazan Bayramı (1.Gün)
|06 Haziran 2019 Perşembe
|Ramazan Bayramı (2.Gün)
|07 Haziran 2019 Cuma
|Ramazan Bayramı (3.Gün)
KURBAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
|10 Ağustos 2019 Cumartesi
|Kurban Bayramı Arefesi
|11 Ağustos 2019 Pazar
|Kurban Bayramı (1.Gün)
|12 Ağustos 2019 Pazartesi
|Kurban Bayramı (2.Gün)
|13 Ağustos 2019 Salı
|Kurban Bayramı (3.Gün)
|14 Ağustos 2019 Çarşamba
|Kurban Bayramı (4.Gün)
2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
2019 Ramazan bayramı, kurban bayramı hangi gün ne zaman?
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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|01 Ocak 2019 Salı
|Yılbaşı
|23 Nisan 2019 Salı
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|01 Mayıs 2019 Çarşamba
|Emek ve Dayanışma Günü*
|19 Mayıs 2019 Pazar
|Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|04 Haziran 2019 Salı
|Ramazan Bayramı Arefesi
|05 Haziran 2019 Çarşamba
|Ramazan Bayramı (1.Gün)
|06 Haziran 2019 Perşembe
|Ramazan Bayramı (2.Gün)
|07 Haziran 2019 Cuma
|Ramazan Bayramı (3.Gün)
|15 Temmuz 2019 Pazartesi
|15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|10 Ağustos 2019 Cumartesi
|Kurban Bayramı Arefesi
|11 Ağustos 2019 Pazar
|Kurban Bayramı (1.Gün)
|12 Ağustos 2019 Pazartesi
|Kurban Bayramı (2.Gün)
|13 Ağustos 2019 Salı
|Kurban Bayramı (3.Gün)
|14 Ağustos 2019 Çarşamba
|Kurban Bayramı (4.Gün)
|30 Ağustos 2019 Cuma
|Zafer Bayramı
|28 Ekim 2019 Pazartesi
|Cumhuriyet Bayramı Arefesi
|29 Ekim 2019 Salı
|Cumhuriyet Bayramı