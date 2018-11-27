Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? sorusu kurban ve oruç ibadetini gerçekleştirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar, Ramazan ayından sonra Ramazan Bayram tatili yapacaklar. Peki,Ramazan Bayramı ve Kurban Bayram tatili ne zaman? 2019 Resmi tatil süreleri

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan bu sene 6 Mayıs Pazartesi günü başlayıp 3 Haziran Pazartesi günü bitecek.

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı Arefesi 05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (1.Gün) 06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (2.Gün) 07 Haziran 2019 Cuma Ramazan Bayramı (3.Gün)

KURBAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi 11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün) 12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün) 13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün) 14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)



2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

2019 Ramazan bayramı, kurban bayramı hangi gün ne zaman?

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı 23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü* 19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı Arefesi 05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (1.Gün) 06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (2.Gün) 07 Haziran 2019 Cuma Ramazan Bayramı (3.Gün) 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi 11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün) 12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün) 13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün) 14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün) 30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı 28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi 29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

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