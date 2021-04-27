Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Ramazan bayramında yasak var mı? Ramazan bayramında kapanma olacak mı, sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı "Ramazan bayramında kapanma olacak mı?" sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Peki, 2021 Ramazan bayramında yasak var mı? Ramazan bayramında kapanma olacak mı, sokağa çıkma yasağı var mı?

Ramazan bayramında yasak var mı? Ramazan bayramında kapanma olacak mı, sokağa çıkma yasağı var mı?

Covid-19 salgınını kapsamında hızla yükselen vaka sayılarını kontrol altına almak adına 13 Nisan tarihli kabine toplantısından kısmi kapanma kararı çıkmıştı. 26 Nisan 2021'de 2 haftalık tedbirlerin sonuçlarını ve yeni kısıtlamaları konuşma için düzenlenen kabine toplantısından tam kapanma kararı çıktı. Vatandaşlar tam kapanmanın Ramazan bayramında da geçerli olup olmayacağını araştırıyor. 2021 Ramazan bayramında yasak var mı? Ramazan bayramında kapanma olacak mı, sokağa çıkma yasağı var mı?

RAMAZAN BAYRAMINDA KAPANMA VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma tedbirlerine göre hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar şehirler arası seyahatlere zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe günü: 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fitre ne kadar 2021? Oruç fitresi kimlere verilir? Diyanet'ten açıklama
GÜNDEMFitre ne kadar 2021?
AK Parti Sözcüsü Çelik: 27 Nisan muhtıra geleneğinin sona erdirildiği gündür
GÜNDEM'27 Nisan muhtıra geleneğinin sona erdirildiği ...
Tam kapanma öncesi 'izin belgesi' kuyruğu! - Haberler
GÜNDEMTam kapanma öncesi 'izin belgesi' kuyruğu!
Tam kapanmada kreşler ve anaokulları kapalı mı, açık mı? Kreşler ve anaokulları kapandı mı?
GÜNDEMTam kapanmada kreşler ve anaokulları kapalı mı, açık ...
6 asırlık camide restorasyon tamamlandı
GÜNDEMAntik kentin 6 asırlık camisinde restorasyon ...
Son dakika: Yaşlı kadını gasp edip yaktı! - Haberler
GÜNDEMYaşlı kadını gasp edip yaktı!
AŞI RANDEVU AL! 55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu alma telefon, e-Devlet MHRS
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
Son dakika haberi Kuzey Irak'ta 37 terörist etkisiz hale getirildi!
GÜNDEMKuzey Irak'ta 37 terörist etkisiz hale getirildi!
2021 ÖSYM sınavları ne zaman yapılacak? 2021 ÖSYM sınav tarihleri ve başvuru tarihleri...
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi
BÜYÜK KAÇIŞ! Son dakika... Tam kapanma göçü başladı, sistemler kilitlendi
GÜNDEMBüyük kaçış! Sistemler kilitlendi