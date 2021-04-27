Covid-19 salgınını kapsamında hızla yükselen vaka sayılarını kontrol altına almak adına 13 Nisan tarihli kabine toplantısından kısmi kapanma kararı çıkmıştı. 26 Nisan 2021'de 2 haftalık tedbirlerin sonuçlarını ve yeni kısıtlamaları konuşma için düzenlenen kabine toplantısından tam kapanma kararı çıktı. Vatandaşlar tam kapanmanın Ramazan bayramında da geçerli olup olmayacağını araştırıyor. 2021 Ramazan bayramında yasak var mı? Ramazan bayramında kapanma olacak mı, sokağa çıkma yasağı var mı?

RAMAZAN BAYRAMINDA KAPANMA VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma tedbirlerine göre hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar şehirler arası seyahatlere zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe günü: 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi