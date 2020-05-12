Ramazan'da ağız bakımı nasıl olmalı?

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü maalesef hala can almaya devam ediyor. Ülkemizin bu süreci oldukça başarılı bir şekilde yürüttüğünü söyleyen Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimi Doç. Dr. Hare Gürsoy, "Özellikle Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bilim kurulu ve tüm sağlık çalışanları gece gündüz demeden bütün özverileriyle çalışmaktalar. Biz de Türkiye olarak sağlık sisteminde ne kadar iyi olduğumuzu tüm dünyaya bir kere daha kanıtlamış olduk" dedi.

AĞIZ KOKUSUNDAN KORUNMAK İÇİN İŞTE YAPILMASI GEREKENLER

Doç. Dr. Gürsoy, "Covid-19 pandemisiyle sebebiyle zor günlerden geçtiğimiz bugünlere denk gelen Ramazan ayı bu yıl farklı bir şekilde yaşınıyor. Peki Ramazan ayı boyunca ağız bakımımız nasıl olmalı? Şu an için diş tedavilerinde Sağlık Bakanlığı'nca sadece acil tedavilere izin verilen bu dönemde kişisel ağız bakımı oldukça önem taşımaktadır. Ramazan ayında, özellikle oruç tutarken hastaların en çok rahatsız olduğu konu kötü ağız kokusu yani halitozisdir.

Ağız kokusu, oruç sırasında vücutta dehidratasyona (su kaybı) bağlı olarak meydana gelmektedir. Vücudun sıvı kaybetmemesi için düzenli olarak sıvı alımının devam etmesi gerekir. Sıvı kaybına bağlı olarak meydana gelen bu problemi ortadan kaldırmak için özellikle iftar ve sahur sırasında ve iftar-sahur arasında içilen su miktarı, meyve ve sebze ağırlıklı beslenme tarzının seçilmesi oldukça önemlidir. Tuzlu ve baharatlı yiyeceklerin tüketilmesi dehidratasyona daha fazla sebep olduğundan kesinlikle uzak durulmalıdır. Sahurdan sonra mutlaka dişler fırçalanmalıdır. Özellikle şarjlı diş fırçalarının doğru kullanıldığında, bakteri plağını manuel diş fırçalarına göre daha iyi uzaklaştırdığını göz önünde bulundurursak özellikle bu dönemde hastaların şarjlı diş fırçalarına geçiş yapmaları tavsiye edilebilir" dedi.

DİL FIRÇASI ÖNERİSİ

Doç. Dr. Gürsoy, "Ağız kokusu sorunu yaşayanlar, daha taze bir nefes için, dil fırçası kullanabilir. Hareketli protez kullanan hastalar ise sahurdan sonra anstiseptik solüsyon ile protezlerini temizleyerek kötü ağız kokusunun önüne geçebilir. İftar ya da sahur sırasında balık ya da süt gibi protein içeren besinlerin tüketiminin bunların ağızda parçalanması sonrası kötü ağız kokusu oluşabilmektedir. İftar ya da sahurda bu tip gıdaların tüketiminden sonra hemen dişler fırçalanmalıdır. Ayrıca, çikolata, yulaf ve peynir gibi yapışkan yiyecekler de diş aralarında sıkışarak kalabilir. Bu noktada sadece diş fırçalamak yeterli olmaz. Çünkü diş fırçaları sadece dişlerin ön ve arka yüzeylerinin temizliğinde etkilidir. Bu yüzden diş fırçası kullanımına ek olarak diş arası fırçası ve/veya diş ipi gibi arayüz temizleme ajanları da uygulanmalıdır" diye konuştu.