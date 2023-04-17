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Ramazan'da Alo Fetva Hattı aramaları arttı: Diyanet'e en çok bu sorular soruldu!

11 ayın sultanı Ramazan ayında dini konularda bilgi almak isteyenler Alo 190 Dini Danışma Hattı'nı aradı. Antalya'da günde 150 çağrı alan görevliler 'Saç boyatmak, krem sürmek, makyaj yapmak, tırnak kesmek oruç bozar mı?'gibi ilginç sorularla karşılaştıklarını açıkladı. İşte Alo Fetva Hattı'na sorulan ilginç sorular...

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HABERTURK.COM / DHA
  • Ramazan'da Alo Fetva Hattı aramaları arttı: Diyanet'e en çok bu sorular soruldu! Sorulan ilginç sorular dikkat çekti!

    Antalya'da ramazan ayının başlamasıyla dini konularda bilgi almak için günde 150 çağrı gelen 'Alo 190 Dini Danışma' hattındaki görevlilere, bazı vatandaşların 'Saç boyatmak, krem sürmek, makyaj yapmak, tırnak kesmek oruç bozar mı?', 'Sahurda ezan bitene kadar yemek yenilir mi ?' gibi sorular yönelttiği belirtildi. İşte 2023 Ramazan ayında Diyanet'e en çok sorulan sorular...
  • Ramazan'da Alo Fetva Hattı aramaları arttı: Diyanet'e en çok bu sorular soruldu! Sorulan ilginç sorular dikkat çekti!

    ALO FETVA HATTI ARAMALARI ARTTI

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, vatandaşlardan gelen yoğun taleplere daha hızlı cevap verebilmek amacıyla kurulan, 'Alo Fetva Hattı' olarak da bilinen 'Alo 190 Dini Danışma' hattına gelen çağrı sayısında, ramazan ayında artış yaşandı. 
  • Ramazan'da Alo Fetva Hattı aramaları arttı: Diyanet'e en çok bu sorular soruldu! Sorulan ilginç sorular dikkat çekti!

    GÜNDE YAKLAŞIK 150 ÇAĞRI ULAŞIYOR!

    Fetva hattına yapılan aramalarda, vaiz ve din işleri uzmanları dini konularda merak edilenler hakkında bilgilendirme yapıyor. Antalya İl Müftülüğü bünyesinde kadın ve erkek olmak üzere 23 vaiz ve din işleri uzmanının görev yaptığı hatta, günde yaklaşık 150 çağrı ulaşıyor. Ramazan ayı dışındaki günlerde ise hatta ortalama 70 çağrı geliyor.
  • Ramazan'da Alo Fetva Hattı aramaları arttı: Diyanet'e en çok bu sorular soruldu! Sorulan ilginç sorular dikkat çekti!

    ORUÇ, ZEKAT VE FİTRE KONULARI MERAK EDİLDİ

    Ramazan ayında hattı arayıp, dini konularda bilgi edinmek isteyenler genellikle oruç tutma, zekat ve fitre verme gibi konularda merak ettiklerini soruyor. 
  • Ramazan'da Alo Fetva Hattı aramaları arttı: Diyanet'e en çok bu sorular soruldu! Sorulan ilginç sorular dikkat çekti!

    İLGİNÇ SORULAR SORULDU

    Hattı arayanlar zaman zaman da 'Saç boyatmak, krem sürmek, makyaj yapmak, tırnak kesmek, burun spreyi, göz ve kulak damlası kullanmak oruç bozar mı?', 'Sahurda ezan bitene kadar yemek yenilir mi?' gibi sorular yöneltiyor.
  • Ramazan'da Alo Fetva Hattı aramaları arttı: Diyanet'e en çok bu sorular soruldu! Sorulan ilginç sorular dikkat çekti!

    23 PERSONEL GÖREV YAPTI

    İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, müftülük bünyesinde 23 personelin hatta görev yaparak, arayanlara bilgilendirme yaptığını söyledi.

    EZAN BİTENE KADAR YENİLİR Mİ?

    Hattı arayanların merak ettiği sorular hakkında bilgi veren Yalçınkaya, "En çok oruç, zekat ve namaz ile ilgili soru oluyor. 'Sahurda ezan bitene kadar yiyip içebilir miyiz?' diye soruluyor. Ezan okunduğu zaman yeme içmeyi bırakmalıyız.
  • Ramazan'da Alo Fetva Hattı aramaları arttı: Diyanet'e en çok bu sorular soruldu! Sorulan ilginç sorular dikkat çekti!

    AİLEME FİTRE, ZEKAT VEREBİLİR MİYİM?

    Depremzedelere zekat verilmesi hakkında sorular geliyor. 'Torunuma, nineme, gelinime, damadıma fitre, zekat verebilir miyim?' gibi soru soruluyor. Gelin ve damada zekat verilebileceğini belirtiyoruz.
  • Ramazan'da Alo Fetva Hattı aramaları arttı: Diyanet'e en çok bu sorular soruldu! Sorulan ilginç sorular dikkat çekti!

    KULAK, GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

    Ramazan ayında 'İğne yaptırmak, kulak veya göze damla kullanmak, burun spreyi orucu bozar mı?' gibi sorular geliyor. Gıda cinsinden olmadığı müddetçe enjeksiyon yaptırmak, burna sprey, göz ve kulak damlasının orucu bozmayacağını anlatıyoruz.
  • Ramazan'da Alo Fetva Hattı aramaları arttı: Diyanet'e en çok bu sorular soruldu! Sorulan ilginç sorular dikkat çekti!

    ABDEST ALIRKEN AĞZA ALINAN SU ORUCU BOZAR MI?

    Nasıl abdest alırken ağza alınan su orucu bozmuyorsa, sprey, krem kullanımının orucu bozmayacağını söylüyoruz. Fıtır sadakası hakkında soru geliyor" diye konuştu.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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