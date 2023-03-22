Ramazan İmsakiyesi... İslam âlemi için önemli bir yer tutan Ramazan ayı başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu takvime göre, on bir ayın sultanı olarak kabul edilen 2023 Ramazan ayı, 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece başlayacak. İlk teravih namazının ardından imsak ezanı öncesinde sahura kalkılacak ve oruç ibadeti yerine getirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı da İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ile ilişkin 2023 İmsakiye takvimini paylaştı.

RAMAZAN İMSAKİYE 2023 | İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ KAÇTA?

İmsakiye 2023 takvimi ile illerin sahur vakti, iftar saati ve teravih namazı saatleri belli oldu. Bilindiği gibi, bu yıl Ramazan ayında 30 gün değil; 29 gün oruç tutulacak. On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. Peki, ilk sahur vakti ile iftar saati ne zaman? İşte, Ramazan İmsakiyesi 2023 ile 30 günlük sahur vakti ve iftar saatleri...

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