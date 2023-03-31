"Ramazan'ın 9. günü ne pişirsem?" diyenlere müjde! İşte leziz iftar menüsü...

FIRIN MAKARNA

Malzemeler

1 paket orta kalınlıkta çubuk makarna

5 bardak su

2 su bardağı süt

1 adet orta boy soğan

3/4 kahve fincanı un

3 adet domates

1 tatlı kaşığı karabiber

2 çorba kaşığı tereyağı

4 yumurta

1 buçuk su bardağı rendelenmiş kaşar veya gravyer peyniri

Yeteri kadar tuz

Yapılışı: Bir tencere içerisinde su kaynatın ve içerisine makarnaları koyarak fazla haşlanmamasına özen göstererek pişirin. Ateşten aldığınız makarnaları süzün. Sosu için başka bir tencereye 2,5 çorba kaşığı tereyağı ile ince ince doğranmış soğan koyun ve 2-3 dakika kavurun. Sonra üzerine un alarak 2-3 dakika daha kavurun. Tuz ve karabiber ekledikten sonra, sürekli karıştırarak azar azar ılık süt dökün. Karışımı hızlı hızlı karıştırarak muhallebi haline getirin ve sonrasında içerisine domates sosu katıp karıştırın. Süzülen makarnaları borcama koyun ve sırasıyla üzerine rendelenmiş kaşar peynir, yumurtalar, domates sosu katın. Malzemenin tamamını hafifçe yağlanmış, yüksekçe ve 22 santim çapında bir fırın tepsisine yerleştirin ve 200 derece 40 dakika pişirin. Pişirdikten sonra kesmek için 15 dakika bekleyin. Servis sırasında üzerine maydonoz ekleyebilirsiniz.