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"Ramazan'ın 9. günü ne pişirsem?" diyenlere müjde! İşte leziz iftar menüsü...

Ramazan ayının başlamasının üzerinden 9 gün geçti. Hızla geçen bu mübarek ay içerisinde sevdiklerini evinde ağırlamak ve güzel iftar sofraları kurmak isteyen kişiler internette ‘İlk iftar menüsü tarifleri! Ramazanın dokuzuncu günü ne yemek yapılır? Bugün ne pişirsem? gibi soruları araştırıyor. İşte sizin için hazırladığımız Ramazanın dokuzuncu günü iftar menüsü…

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  • "Ramazan'ın 9. günü ne pişirsem?" diyenlere müjde! İşte leziz iftar menüsü...

    HAVUÇ ÇORBASI

    Malzemeler

    4 adet büyük boy havuç

    1 adet soğan

    1 adet kereviz

    1 yemek kaşığı tereyağı

    3 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil

    Tuz

    Karabiber

    5 su bardağı su

    1 bardak portakal suyu

    Yarım su bardağı krema

    Yapılışı: İlk olarak havuçları doğrayın ve yağ içerisine soğanları alarak kavurmaya başlayın. Sonrasında havuçları da ilave ederek kavurmaya devam edin. Kerevizleri soyun küp küp doğrayarak tencere içerisine alın ve 5 dakika daha kavurun. Zencefili temizleyin ve rendeleyin. Tencere içerisine zencefilleri de aldıktan sonra karabiber, tuzu da ekleyin. 5 su bardağı su koyun ve sebzeler yumuşayıncaya kadar kaynatın. 30 dakika kaynatılan çorbayı blenderdan geçirin. Bir bardak portakal suyunu krema ile beraber çorbaya ekleyip karıştırdıktan sonra servis edin.
  • "Ramazan'ın 9. günü ne pişirsem?" diyenlere müjde! İşte leziz iftar menüsü...

    FIRIN MAKARNA

    Malzemeler

    1 paket orta kalınlıkta çubuk makarna

    5 bardak su

    2 su bardağı süt

    1 adet orta boy soğan

    3/4 kahve fincanı un

    3 adet domates

    1 tatlı kaşığı karabiber

    2 çorba kaşığı tereyağı

    4 yumurta

    1 buçuk su bardağı rendelenmiş kaşar veya gravyer peyniri

    Yeteri kadar tuz

    Yapılışı: Bir tencere içerisinde su kaynatın ve içerisine makarnaları koyarak fazla haşlanmamasına özen göstererek pişirin. Ateşten aldığınız makarnaları süzün. Sosu için başka bir tencereye 2,5 çorba kaşığı tereyağı ile ince ince doğranmış soğan koyun ve 2-3 dakika kavurun. Sonra üzerine un alarak 2-3 dakika daha kavurun. Tuz ve karabiber ekledikten sonra, sürekli karıştırarak azar azar ılık süt dökün. Karışımı hızlı hızlı karıştırarak muhallebi haline getirin ve sonrasında içerisine domates sosu katıp karıştırın. Süzülen makarnaları borcama koyun ve sırasıyla üzerine rendelenmiş kaşar peynir, yumurtalar, domates sosu katın. Malzemenin tamamını hafifçe yağlanmış, yüksekçe ve 22 santim çapında bir fırın tepsisine yerleştirin ve 200 derece 40 dakika pişirin. Pişirdikten sonra kesmek için 15 dakika bekleyin. Servis sırasında üzerine maydonoz ekleyebilirsiniz.
  • "Ramazan'ın 9. günü ne pişirsem?" diyenlere müjde! İşte leziz iftar menüsü...

    KURU KÖFTE

    Malzemeler

    Yarım kilogram dana kıyma (döş etinden çift çekilmiş) 

    1 adet büyük kuru soğan, 

    2 yemek kaşığı sıvıyağ, 

    1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 

    2 çay kaşığı kimyon, 

    1 yemek kaşığı galeta unu ya da bayat ekmek içi 

    1 tatlı kaşığı tuz, 

    1 çay kaşığı karabiber

    Yapılışı: Bir kabın içerisine kıymayı alarak, içerisine sıvı yağı koyun, rendelenmiş soğanın suyunu sıkarak içine ilave edin ve diğer malzemeleri de ekleyerek karıştırıp uzun süre yoğurun. Uzun süre yoğurmak kıvamının daha iyi olmasını sağlar. Biraz dolapta dinlendirin. Daha sonra köfteleri şekil vererek ısıtılmış ızgaraya koyun ve bir tarafı pişmeye yakın çevirin tekrar diğer tarafı da aynı şekilde çevirerek pişirin.  Piştikten sonra yanında garnitürle servise hazırlayın. Afiyet olsun! 
  • "Ramazan'ın 9. günü ne pişirsem?" diyenlere müjde! İşte leziz iftar menüsü...

    SEMİZOTU SALATASI

    Malzemeler

    1 bağ semizotu

    1 tutam nane

    2 orta boy domates

    2 adet salatalık

    Sosu için;

    3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 diş dövülmüş sarımsak

    Yarım limon

    1 yemek kaşığı sirke

    Tuz

    Yapılışı: Semizotlarını güzelce yıkayın ve iyice kurutun. İnce ince doğrayarak kap içerisine alın. Elinizle de doğrayabilirsiniz. SOnra küp küp doğranan domatesleri ve salatalıkları ekleyin. Sarımsakları ezip sos malzemelerini karıştırın. Salata malzemeleri ve sosu birleştirin. Üzerini konserve mısır ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!
  • "Ramazan'ın 9. günü ne pişirsem?" diyenlere müjde! İşte leziz iftar menüsü...

    MOZAİK PASTA

    Malzemeler

    400 gram bisküvi

    1 su bardağı süt

    4 yumurta

    4 çorba kaşığı pudra şekeri

    4 çorba kaşığı kakao

    3 yemek kaşığı eritilmiş margarin

    1 su bardağı ceviz veya fındık

    Yapılışı: İlk olarak bisküvileri elinizle kırın. Bu aşamada fazla ufaklaştırmamanız gerekli. Margarini ayrı bir tavada eritin ve bir kap içerisine süt şeker ve tüm malzemelerle birlikte bisküvileri koyun. Daha sonra bu malzemelerin hepsini iyice karıştırın ve karışımı streç folyo arasına boşaltarak elinizle rulo şeklini verin. Uzun ince servis tabağının içerisine mozaik pastayı yerleştirin ve servis etmeden önce buzdolabında 3-4 saat dinlendirin. Dilimleyerek servis edin.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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