OKUNACAK DUALAR VE SURELER

Fazilet ve sevapları olduğu bildirilen duaları, İbn-i Abbas Resulullah’tan (s.a.a) nakletmiştir:

1. Günün Duası: Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey âlemlerin ilâhı! Affet beni, ey suçları affeden. Rabbim!

Ramazanın ilk günü okunacak sureler ya da yapılacak ibadetlerin başında Fetih suresi gelmektedir.

Özellikle ramazanın ilk gecesi okunacak Fetih suresinin, kişiyi tüm bir sene koruyacak fazileti bulunmaktadır.

Hadis kaynaklarında, Fetih Suresi fazileti ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır.

Fetih Suresinin fazileti hakkında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), şu açıklamayı yapmıştır:

"Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sûre gönderildi.''

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bunu söyledikten sonra Fetih sûresini okumuştur. (Buhârî, "Tefsîr", 48/1).

Aynı zamanda tüm bir gün boyunca kişinin ibadetlerine ya da yaptığı dualara Fetih suresini de eklemesi, rızkın ve bolluk bereketin artacağına işaret etmektedir.

İslam inancında ramazanın ilk günü Fetih suresi okumak, ferahlığın başlamasında ve sıkıntıların ya da zorlukların sona ermesinde etkili olmaktadır.

Ayrıca Ramazan'ın ilk günü okunacak Yasin suresi de oldukça faziletlidir. Ramazan'ı 1. günü okunacak Yasin-i Şerif 'Allah rızasına ermek' niyetiyle okunur. Yasin'e başlamadan önce, "Niyet ettim Allah rızasına ermek için Yasin'i okumaya" denir. Sureyi bitirdikten sonra ise "Ya Rabbi! Okuduğum Yasin'in sevabını sana emanet ediyorum. Senden başka ibadete layık kimse yoktur. Sen bilen ve işitensin" şeklinde dua yapılır.