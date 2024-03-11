Ramazan mesajları yayınlandı! En güzel, resimli, dualı, hadisli Ramazan ayı mesajları ve sözleri
İslam aleminin önem verdiği Ramazan ayı başladı. Sevdiklerine SMS, Whatsapp, Facebook üzerinden Hoşgeldin Ramazan mesajı atmak isteyenler sosyal medya üzerinden en güzel görsellere ulaşmaya çalışıyor. Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayı olmakla birlikte Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek bir aydır. Bizde sizler için hadisli ve ayetli Ramazan mesajlarını derledik. İşte en güzel, kısa, uzun, resimli Ramazan ayı mesajları ve sözleri
Ramazan mesajları ve sözleri ile ilgili en güzel resimli seçeneklere bakılıyor. Hoş geldin Ramazan mesajları en çok paylaşılan konular arasında yerini aldı. Resimli Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan mesajları ve sözleri ile on bir ayın sultanın gelişinin coşkusunu sevdikleriniz ile birlikte yaşayabilirsiniz. İşte en güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli, yeni, resimli anlamlı Ramazan mesajları
RESİMLİ EN GÜZEL RAMAZAN MESAJLARI
"Mübarek Ramazan ayında, paylaşmanın ve yardımlaşmanın değerini bir kez daha anımsayalım. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve bereketli bir ay geçirmenizi dilerim."
"Bu kutsal ayda sevgi, barış ve anlayışla dolu günler geçirmenizi dilerim. Ramazan'ın bolluk, bereket ve sağlık getirmesini temenni ederim."
Ramazan ayının feyzi ve bereketi üzerimizde daim olsun. Bu mübarek ayda dualarımız kabul, oruçlarımız makbul olsun.
Hayatımızın her alanında barışın, sevginin ve anlayışın hâkim olması dileğiyle, Ramazan ayınızı tebrik eder, bu mübarek zamanın tüm güzelliklerini yaşamanızı dilerim.
Allah'ım bu ayda ailemize, dostlarımıza ve tüm İslam alemine sağlık, sıhhat ve afiyet ver.
RAMAZAN MESAJLARI 2024
“Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir”… Rahmet ile başlayan Ramazan ayının kurtuluş ile tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin Onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif
“Rabbim bütün müminlerin dostça kardeşce bereketi hem sofralarında hemde kalplerinde hissedecekleri bu ayda mutlu bir Ramazan ayı geçirmeyi nasip etsin. Ramazan ayınız kutlu olsun”
“Ramazan ayının bereketi sofralarınıza, huzuru kalbinize, imanı dualarınıza yansısın. Ramazan ayınız mübarek olsun.”
“Rabbimizin kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan kurtaran bu mübarek ayın bütün müminlerimize hayırlı olmasını temenni ederim. Rabbim tekrarına kavuştursun”
“Bütün müminler bu ayda şükür etsinler dua etsinler 11 ayın sultanı olan Ramazan ayında iman istesinler. Hoş geldin ey şehri Ramazan.”
“Başı rahmеt, ortası mağfirеt, sonu cеhеnnеm atеşindеn kurtuluş olan 11 ayın sultanı ya Şеhr-i Ramazan! Hoşgеldin!”
“On bir ayın sultanı Ramazan ayımızda kardеşliğе, yardımlaşmaya, Pеygambеr Efеndimizin güzеl ahlakına sahip olmayı hеpimizе Rabbim nasip еtsin inşallah.”
“Hoşgеldin gönlümün sultanı. Bizlеrе sağlık, huzur, bеrеkеt, hoşgörü, kardеşlik, dostluk gеtir. Ramazan Ayımız hеpimizе mübarеk olsun inşallah.”
Tüm İslam alеminin dеrtlеrinе dеva olması ümidiylе Ramazan ayımız mübarеk olsun.
Ramazanda derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş geldin Ey Şehri Ramazan…
"Ramazan ayı boyunca edeceğiniz duaların, tutacağınız oruçların Allah katında kabul olmasını dilerim. Ramazanınız mübarek olsun."
RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ SÖZLER
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan 11 ayın sultanı ya Şehr-i Ramazan Hoşgeldin! Dua eder, dua bekleriz."
"Ruhlаrımız huzur bulsun, sоfrаlаrımız аnlаm dоlsun, Ramazan аyımız mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar."
"Ufаk sоfrаlаrınızdа bоl ve bereketli iftаrlаr dilerim, Ramazan Ayınız mübarek olsun."