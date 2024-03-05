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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ramazan öncesi denetimler başladı - İş-Yaşam Haberleri

        Ramazan öncesi denetimler başladı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan ayı öncesi gıda denetimlerine başlandığı belirterek, "Ramazan ayında bu denetimlerimizi daha da sıklaştıracağımızı belirtmek istiyorum. 7 bin 500 arkadaşımız ramazan denetimleri için sahaya tekrar çıktığını ifade etmek istiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 11:47 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:47
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        Ramazan öncesi denetimler başladı
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ramazan öncesi gıda denetimleriyle ilgili Konya’da basına açıklamalarda bulundu. Yumaklı şu ifadeleri kullandı:

        "Bakanlık olarak 2023’te 1 milyon 300 gıda denetimi yaptık. Bu denetimlerde 18 bin 948 işletmeye idari para cezası uygulandı. 2024’te de bu denetimlerimiz hız kesemeden devam ediyor. Ramazan ayında bu denetimlerimizi daha da sıklaştıracağımızı belirtmek istiyorum. 7 bin 500 arkadaşımız ramazan denetimleri için sahaya tekrar çıktığını ifade etmek istiyorum. Başta ramazan tüketimi fazla olan; un ve unlu mamülleri, pasta ve tatlılar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerinde yoğun denetimlerimiz başlamış durumda.

        Bunların yanısıra iftar yapılan toplu tüketim yerlerindeki denetimleri de yoğunlaştıracağız. Üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde hijyen koşullarını, saklama koşullarını, gıdaların son tüketim tarihlerini, içerik analizleri de yapılacak. Ayrıca ramazan kolilerini de etiket ve son tüketim tarihleri anlamında denetleyeceğiz. Gerekli görülmesi halinde numune alacağız."

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