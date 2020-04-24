Ramazanın mukabele geleneği Selimiye'den canlı yayınla sürdürülüyor

AA

Mescit ve evlerde daha çok sabah, öğle, ikindi namazları öncesinde hafızlar tarafından okunan Kur'an'ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğinin adı olan mukabele, İl Müftülüğünün sosyal medya hesabından canlı yayınlanıyor.

İl Müftülüğü din hizmetleri uzmanı Sait Doğan'ın okuduğu cüzleri vatandaşlar da evlerinde canlı yayında Kur'an'dan takip ediyor.

Selimiye Camisi imam hatibi Yusuf Serenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiğini söyledi.

Salgın tedbirlerine uyarak çeşitli programlar düzenlediklerini belirten Serenli, "Tabii gönül ister ki ramazan dolu dolu geçsin, camilerimiz dolsun ve bir araya gelelim, teravihlerimiz, hatimlerimiz ve mukabelelerimiz devam etsin. Ama bu sene salgın nedeniyle bu şekilde oldu." dedi.

Teravihlerin de evde kılınabileceğini anımsatan Serenli, şunları kaydetti:

"Camimizde insanların hatim, mukabele geleneklerini devam ettirebilmeleri için mukabelelerimizi her gün saat 11.00'de canlı yayınlıyoruz. Mukabelenin akabinde, vaaz ve irşat programımız da canlı yayınlanıyor. Yine perşembe akşamları, akşam ve yatsı namazları arasında Müftülüğün sosyal medya hesabı üzerinden Kur'an-ı Kerim tilaveti, sohbet, vaaz ve irşat yapılacak. Sanki teravihe gelmişler ve teravihteki atmosferi evlerinde yaşıyor olacak vatandaşlarımız sosyal medyadaki yayınla."

Serenli, "Camilerimiz kapalıysa bunun bir nedeni var. İnsanların evlerinde kalarak Ramazan Bayramı'na sağlıklı şekilde girmesi mümkün olacaktır. Evde kalabilirsek salgını yenebiliriz. Ramazan bütün hastalıklardan kurtuluşumuza vesile olsun inşallah." ifadelerini kullandı.