Sezonun en hızlı Avrupalı atleti Ramil Guliyev, Avrupa Şampiyonası'nda finaldeki yerini aldı. Yıldız atlet, Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki 200 metre yarı finalinde serisini 20.33'lük dereceyle kazanıp finale yükseldi. Guliyev, iki yıl önce Avrupa ikincisi olduğu 200 metrede şampiyonluk için Çarşamba akşamı piste çıkacak.



Kariyerinde dünya şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği, Olimpiyat finali, Akdeniz Oyunları şampiyonluğu gibi önemli başarılar bulunan Guliyev, kariyerine Avrupa altını da eklemek istiyor. 28 yaşındaki Ramil, Çarşamba akşamı TSİ 22:05'te koşulacak 200 metre finalinde 2016'da şampiyonluğu kaybettiği İspanyol Bruno Hortelano'dan rövanşı almaya çalışacak.



YASEMİN ÇOK ZORLANDI



Uzun süren hastalığı sonrasında yalnızca iki haftalık antrenmanla Berlin'e gelen Yasemin Can ise, 10,000 metre finalinde beşinci olabildi. Yasemin, yarışın 6000 metresini zirvedeki üçlü arasında geçtikten sonra hızını kaybetti. Son üç tura girilirken İsveçli Meraf Bahta'ya da geçilen Yasemin, beşinci sırada tutunmayı bildi.



Yarışı 32:34.34 ile noktalayan Can, "Fiziksel olarak en iyi durumda değildim. Hava da yıpratıcıydı. Ama 5000'e de çıkacağım. Çünkü ben buraya koşmaya geldim, görevimi yapacağım" diye konuştu.

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